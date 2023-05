Reprodução Jair Bolsonaro quer derrotar Eduardo Paes





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) tem dado uma atenção especial ao candidato que irá representá-lo nas eleições de 2024 para Prefeitura do Rio de Janeiro. Após barrar o senador Flávio Bolsonaro, o capitão da reserva tem tratado com carinho dois nomes: general da reserva Braga Netto e o senador Carlos Portinho.

Por ter nascido politicamente no Rio, Bolsonaro quer manter sua popularidade na cidade e ter um aliado no comando do Executivo municipal. Além disso, há enorme desejo da parte dele derrotar Eduardo Paes (PSD-RJ). Os dois se tornaram grandes inimigos durante a pandemia da Covid-19.

Inicialmente, Valdemar Costa Neto e lideranças do PL na cidade carioca apostavam no senador Flávio, pois carrega o sobrenome do ex-presidente, já concorreu ao cargo em 2016 e é visto como o articulador da família por ter um perfil mais político do que seus familiares.

Porém, na semana passada, Bolsonaro visitou o filho no Senado e pediu para ele não concorrer. O argumento usado pelo capitão da reserva é que o senador use da sua influência para organizar o palanque dos 92 municípios do estado fluminense.

O ex-presidente também reconheceu que Eduardo Paes é o grande favorito por ser uma figura popular no Rio de Janeiro e ter a máquina pública na mão, ou seja, há enorme risco para que o candidato do bolsonarismo perca e ele não quer que a família tenha mais uma derrota política.

Por isso o PL trabalha nos bastidores para encontrar alguém que consiga representar os ideais bolsonaristas e seja de total confiança do capitão da reserva. Quatro nomes entraram na disputa: Otoni de Paula, Doutor Luizinho, Carlos Portinho e Braga Netto.

Os favoritos de Bolsonaro

O ex-presidente assumiu que seus dois nomes favoritos são Carlos Portinho e Braga Netto. O primeiro é visto como uma figura mais preparada para debater com Paes, além de transmitir uma imagem de mais “moderado”.

Já Braga Netto é o primeiro na lista de Bolsonaro. O capitão da reserva tem muita confiança no ex-ministro, tanto que o chamou para ser vice da sua chapa nas eleições de 2026.

A escolha deve ser feita no fim do ano. A ideia é trabalhar internamente todos os nomes e definir a candidatura de quem tiver a maior simpatia do grupo.





