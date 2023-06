Renan Olaz/ CMRJ Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) foi internado novamente em função de uma crise renal. Segundo a assessoria do político, ele deu entrada no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul da capital fluminense, na manhã deste sábado (3), para dar continuidade a um tratamento iniciado no dia 25 de maio.

A previsão de alta é para este domingo (4). O estado de saúde do prefeito é bom e estável. As informações são do médico Paulo Rodrigues, responsável pelo tratamento.

As agendas públicas de Paes para este domingo estão canceladas. Amanhã o político teria uma reunião com 800 pessoas, na Zona Oeste, organizada pelo vereador Luiz Ramos Filho.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.