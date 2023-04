Agência Brasil Ricardo Salles





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) já definiu Ricardo Salles (PL-SP) como seu pré-candidato a Prefeitura de São Paulo . O antigo mandatário do país não confirma no atual prefeito Ricardo Nunes (MDB-SP) para representar o bolsonarismo e, visando 2026, quer alguém que carregue seu nome na capital.

Bolsonaro não possui a mesma admiração por Salles que tinha por Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), mas acredita que seu ex-ministro do Meio Ambiente tem o “jeitão” da classe média paulistana, além de ser fiel aos conceitos do bolsonarismo. “Não é o cara perfeito, só que serve neste momento”, chegou a dizer o capitão da reserva para aliados sobre o deputado federal.

Só que lideranças do PL em São Paulo – com o apoio de Valdemar Costa Neto – se comprometeram a estar ao lado de Ricardo Nunes em 2024. Primeiro porque enxergam o atual prefeito como um profissional capacitado e competente para seguir no comando da cidade. O segundo argumento é que o Partido Liberal paulistano não confia em Salles, enxergando-o como radical. Terceiro ponto é a reciprocidade por Nunes ter apoiado Tarcísio e Bolsonaro no segundo turno de 2022.

Diante de uma guerra interna para saber quem vai representar o bolsonarismo, o ex-presidente incentivou Salles a ser duro contra Nunes. O ex-mandatário do país deixou claro que não vai impor sua vontade e que é fundamental que o ex-ministro vença a batalha usando estratégias de popularidade.

No último sábado (15), o participar de um evento com 200 ativistas de direita, Salles disse que quer concorrer para ganhar de Guilherme Boulos e também para “tirar o centrão da prefeitura, os ladrões. O centrão é uma metástase, que está sempre lá, roubando e aparelhando”.

Tal comportamento tem o aval de Bolsonaro e dos seus aliados mais radicais. O deputado quer disputar a eleição pelo PL para ter o apoio oficial do ex-presidente. Porém, caso não consiga ter suporte da legenda, ele deverá se filiar em outra sigla, mas sem ter oficialmente o capitão da reserva ao seu lado.

Quem quer concorrer em 2026?

Além de Salles e Nunes, também se colocam à disposição para disputar a eleição em São Paulo no ano que vem os seguintes nomes: Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PDT), Tabata Amaral (PSB) e Vinicius Poit (Novo).

Kim Kataguiri (União Brasil), Rodrigo Garcia (PSDB) e Janaina Paschoal têm seus nomes citados, mas eles não se colocaram como pré-candidatos ao cargo.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.