Cristiano Zanin pode ser o sétimo nome indicado pelo PT a ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Se for aprovado pelo Senado, o advogado assumirá o lugar deixado pelo ministro aposentado Ricardo Lewandowski.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou nesta quinta-feira (1°) a indicação de Zanin ao plenário da Corte. O chefe do Executivo federal já foi responsável por indicar outros oito nomes do STF. Cármen Lúcia e Dias Toffoli seguem em atividade. Já Eros Grau, Ayres Britto, Ricardo Lewandowski, Menezes Direito, Joaquim Barbosa e Cezar Peluso se aposentaram.

O petista também será responsável por nomear outro jurista para ocupar uma vaga no Supremo, porque a ministra Rosa Weber vai completar 75 anos no próximo dia 2 de outubro e precisará se aposentar.

Se Zanin for aprovado, o Supremo será composto por sete nomes indicados pelo Partido dos Trabalhadores. Além dos nomeados por Lula, Dilma Rousseff (PT) indicou quatro atuais ministros: Luiz Fux, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.

A ex-presidente também escolheu Teori Zavascki em novembro de 2012. Porém, o ministro faleceu em 2017, quando sofreu uma queda de avião em Paraty. Alexandre de Moraes foi quem o substituiu.

Confira como ficará o STF com Zanin

– Gilmar Mendes, indicado por FHC em 2002, pode ficar no cargo até 2030;

– Cármem Lúcia, indicada por Lula em 2006, pode ficar no cargo até 2029;

– Dias Toffoli, indicado por Lula em 2009, pode ficar no cargo até 2042;

– Luiz Fux, indicado por Dilma em 2011, pode ficar no cargo até 2028;

– Rosa Weber, indicada por Dilma em 2011, pode ficar no cargo até outubro de 2023;

– Luís Roberto Barroso, indicado por Dilma em 2013, pode ficar no cargo até 2033;

– Edson Fachin, indicado por Dilma em 2015, pode ficar no cargo até 2033;

– Alexandre de Moraes, indicado por Dilma até 2017, pode ficar no cargo até 2043;

– Nunes Marques, indicado por Jair Bolsonaro em 2020, pode ficar no cargo até 2047;

– André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro em 2021, pode ficar no cargo até 2047;

– Se Cristiano Zanin, indicado por Lula, for aprovado pelo Senado, poderá ficar no cargo até 2050.





