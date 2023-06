Divulgação/Governo da Ucrânia Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , afirmou nesta quinta-feira (1º) que o papa Francisco apoia o país e que realmente deseja o fim desta "sangrenta" guerra.

"O Papa apoia a Ucrânia. Ele realmente quer que esta guerra sangrenta termine. Eu o encontrei duas vezes e chamei sua atenção para algumas coisas críticas, com as quais ele tentou me ajudar", disse o mandatário em entrevista ao portal Infobae.

Zelensky comentou que um dos assuntos conversados com o líder da Igreja Católica foi uma possível ajuda do religioso em relação aos prisioneiros ucranianos, um tópico definido como "muito complicado" pelo presidente.





O chefe de Estado fez um agradecimento ao Papa por todas as orações e pela ajuda fornecida.

"Queria que o Vaticano estivesse representado em uma cúpula de paz e gostaria que o Papa apoiasse minha fórmula para a paz, aproveitando de sua personalidade política ou como comunicador", disse Zelensky.

Por fim, o presidente ucraniano garantiu que o religioso tem "uma posição muito clara" em relação ao conflito.

"Ele sabe que milhares de nossas crianças foram levadas para a Rússia, e perguntei a ele se é possível usar os seus contatos para influenciar o processo de regresso de alguns dos nossos filhos", concluiu o mandatário.

