Edilson Rodrigues/Agência Senado





O senador Sergio Moro (União-PR) criticou, na tarde desta quinta-feira (1), a indicação de Cristiano Zanin para assumir o lugar de Ricardo Lewandowski no SUpremo Tribunal Federal (STF). O advogado foi indicado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A nomeação de um advogado e amigo pessoal do presidente da República para o Supremo Tribunal Federal não favorece a independência da instituição e fere o espírito republicano", escreveu o ex-ministro da Justiça na sua conta oficial do Twitter.

O nome de Cristiano será levado agora ao Senado Federal para aprovação. Ele precisa ter o voto de 41 senadores para trabalhar na Corte até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos.





Natural de Piracicaba (SP) e graduado em Direito pela PUC-SP, Zanin se tornou advogado de Lula a partir de 2013 e ganhou notoriedade pela defesa do presidente da República nos processos relacionados à Operação Lava Jato.

Em habeas corpus apresentado por Zanin, a Corte decidiu por anular as sentenças contra o petista. Desde então, o advogado mantém forte relação de confiança com Lula, e já era tido como principal substituto de Lewandowski.

