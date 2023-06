Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Zanin será o mais novo ministro do STF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou, nesta quinta-feira (1), a indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha acontece acontece 51 dias após a aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

O nome de jurista que defendeu o atual chefe do Executivo brasileiro durante o processo da Operação Lava Jato será levado agora ao Senado Federal para aprovação. Ele precisa ter o voto de 41 senadores para trabalhar na Corte até 15 de novembro de 2050, quando completará 75 anos.

O advogado se juntará ao ministros Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber (presidente da Suprema Corte), Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça.





Cada um destes ministros recebe um salário mensal de R$ 41.650,92, valor esse que teve reajuste aprovado em dezembro de 2022 e começou a ser repassado a eles no dia 1° de abril de 2023.

Essa quantia terá um aumento escalonado de 18% parcelado ao longo dos próximos três anos, fazendo com que o salário seja de R$ 44.008,52 a partir de 1º de fevereiro de 2024, e de R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025 .

