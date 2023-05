Marcello Casal JrAgência Brasil Valdemar afirma que PL votará contra MP que reestrutura ministérios





Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal (PL), afirmou nesta quarta-feira (31) a legenda votará contra a MP que reestrutura os ministérios. O texto deve ser votado ainda hoje.

De acordo com o líder da sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro, a decisão se deu após uma reunião com outros políticos da bancada do partido na Câmara dos Deputados.





"Depois de conversar com os colegas da bancada do PL, decidimos fechar questão contra a Medida Provisória (MP) 1154/23, que reestrutura os ministérios, criando 37 pastas ministeriais", escreveu na sua conta oficial do Twitter.

O PL é o partido com o maior número de deputados na Câmara, com 99 políticos, e a segunda maior legenda dentro do Senado Federal, com 12 parlamentares, ficando atrás apenas do PSD, que conta com 16 nomes.

A MP em questão seria votada na última terça-feira (30), mas foi adiada. O prazo para a sua votação será encerrado na meia-noite de quinta (1º) para sexta-feira (2) e, caso o texto não seja votado, a organização ministerial voltará a ser a mesma verificada do governo de Bolsonaro, com 23 ministérios.

As medidas provisórias entram em vigor assim que publicadas, por isso os ministérios criados por Lula estão atuando nas respectivas áreas, no entanto, se a MP não for aprovada pelo Congresso em 120 dias, ela perde a validade. Atualmente, são 37 ministérios.

