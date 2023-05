Montagem iG / Imagens: Waldemir Barreto/Agência Senado e Leonardo Prado/Agência Câmara Grupo religioso que teve avião alvo da PF por transportar quase 300 kg de drogas é liderado pelo tio da senadora

O avião apreendido em operação pela Polícia Federal, no último sábado (27), transportando 290 kg de drogas pertence à Igreja Quadrangular do Pará, que tem como presidente o tio da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o ex-deputado federal Josué Bengston.

O líder da igreja é pastor evangélico e filiado ao Partido Trabalhista Brasileiro. Ele permaneceu na Câmara dos Deputados por quatro mandatos: entre 1999 e 2007, em 2011 e 2018.

O tio de Damares também é conhecido como o primeiro padrinho político da senadora, antes mesmo de ela assumir o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Antes disso, Bengston a empregou como auxiliar parlamentar em seu gabinete no Congresso Nacional.

Enquanto esteve na Câmara, o pastor fez parte da oposição aos governos do PT e, em 2016, chegou a votar a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff.

No último ano de seu mandato, ele foi cassado pela Justiça Eleitoral após ter sido alvo de uma investigação do Ministério Público Federal (MPF), que o condenou por enriquecimento ilícito por desvio de recursos na área da saúde do Pará.

Conforme os autos do processo, o líder religioso direcionava emendas a municípios em que as licitações eram fraudadas e o dinheiro depositado na conta dele e na da Igreja Quadrangular — que agora teve a aeronave alvo da PF.

À época, o esquema ficou conhecido como "máfia das ambulâncias". Além de perder o mandato, o tio de Damares ainda ficou inelegível por oito anos e foi condenado a pagar multas em R$ 150 mil.

Mais tarde, em 2020, Josué Bengtson teve grande repercussão nas redes sociais após dar uma declaração polêmica durante culto realizado na igreja da qual é presidente. À época, ele criticou as cotas em universidades para a população negra e de baixa renda.

"Não voaria em um avião pilotado por alguém que entrou por cota na faculdade. Você deixaria o seu coração ser operado por um médico que entrou na faculdade por cota? Neste mundo, a meritocracia que tem que funcionar é o esforço", disse ele na ocasião.

Entenda o caso

Um avião pertencente à Igreja Quadrangular do Pará foi apreendido pela PF na manhã do último sábado, com 290 quilos de skunk — uma variedade de maconha mais concentrada. O grupo religioso é liderado pelo tio de Damares, o ex-deputado federal e pastor Josué Bengtson.

A aeronave foi apreendida em um hangar particular, localizado no Aeroporto Internacional de Belém.

As informações acerca da apreensão são da própria instituição religiosa, que alega que o prestador de serviço terceirizado teria acessado sem autorização a aeronave no período da noite, na sexta-feira (26), e que a Quadrangular desconhece qual seria a origem da droga.

Após a repercussão do caso, Damares Alves se manifestou sobre o ocorrido. Em publicações nas redes sociais, a senadora negou ter qualquer relação com o ocorrido e disse ter tomado conhecimento da situação por meio de notícias veiculadas pela imprensa, somente na manhã dessa segunda-feira (29).

Em nota divulgada nas redes, a ex-ministra confirmou que "Josué Bengtson é seu tio" e disse ter entrado "em contato com a família e foi informada que a denúncia à Polícia Federal sobre uma carga suspeita carregada na aeronave foi realizada pelos responsáveis pelo avião, ou seja, pela própria Igreja". "Mais informações poderão ser obtidas com a própria PF", afirma o texto.

Durante ação da PF, um suspeito foi preso por tráfico interestadual de drogas, localizado em um hangar destinado a voos particulares do Aeroporto de Belém, capital do Pará. Ele tentou fugir, mas foi capturado pelos agentes federais.

A aeronave contava com 290 quilos de skunk, uma variedade de maconha mais concentrada. Além da carga, o avião e o celular do homem foram apreendidos.

