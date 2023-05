Reprodução Damares Alves cita possível infração aos direitos humanos

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) enviou requerimento para que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro solicite que o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), órgão da ONU, acompanhe os trabalhos da comissão.



De acordo com a senadora, o objetivo é que a ACNDHU avalie suspeitas de violação de direitos humanos no dia dos atos golpistas em Brasília.

Segundo Damares, há "suspeitas de violações de direitos humanos na determinação, no procedimento, na execução, da prisão de cidadãos nacionais, incluídos aí, principalmente, crianças e idosos, que estavam reunidos, pacificamente, sem armas, nas cercanias do Setor Militar Urbano (SMU), na capital federal deste país, no dia 9 de janeiro de 2023, bem como nos procedimentos de apuração e investigação a que estas pessoas foram submetidas".

A senadora ainda argumenta, no requerimento, que o órgão internacional é "isento das amarras impostas pela complexa teia de dependência que se estabeleceu entre os Poderes do nosso país", por isso a importância do acompanhamento.

Os requerimentos apresentados por parlamentares serão votados a partir da próxima semana no plenário da CPMI. Se aprovados, serão cumpridos.



Além do pedido de Damares, outros 396 requerimentos dos mais diversos teores foram apresentados pelos aprlamentares. Entre eles, estão 48 pedidos de quebras de sigilo , inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

