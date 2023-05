redacao@odia.com.br (Agência Brasil) A PF flagrou os kg de skunk em um hangar particular, em Belém, no Pará

Um avião pertencente à Igreja Quadrangular do Pará foi apreendido pela Polícia Federal ( PF ) na manhã do último sábado (27), com 290 quilos de skunk — uma variedade de maconha mais concentrada. A aeronave foi apreendida em um hangar particular, localizado no Aeroporto Internacional de Belém.



As informações acerca da apreensão são da própria instituição religiosa, que alega que o prestador de serviço terceirizado teria acessado sem autorização a aeronave no período da noite, na sexta-feira (26), e que a Quadrangular desconhece qual seria a origem da droga .

A nota divulgada esclarece que o homem em questão "procurou o piloto querendo fazer um voo para levar, segundo ele, algumas peças de trator para uma cidade do interior". Segundo a igreja , eles só souberam das drogas no avião após a apreensão feita fela PF .

A ação policial só veio a público no último domingo (28), sendo divulgado pela própria Polícia Federal , sem a indicação de nomes e dados da aeronave . Além das substâncias, a PF diz que foi apreendido "uma pessoa que estava prestes a transportar 290 quilos de skunk”.

O texto divulgado pela PF esclarece que "a droga seria levada de avião monomotor para fora do Estado, mas antes da decolagem foi feito o flagrante, em um hangar de voos particulares do Aeroporto Internacional de Belém”. A aeronave mantinha espaço apenas para o piloto e um passageiro, sendo todo o restante ocupado pela carga.

Segundo as investigações, o avião tinha como destino Petrolina, no Pernambuco. "Minutos antes da decolagem, prevista para as 7h30, o responsável pela droga foi abordado, enquanto caminhava do pátio à aeronave. Ao ver a polícia, correu para fora do aeroporto, mas foi alcançado", ressalta a PF.

Os agentes autuaram o homem em flagrante, pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A PF não prendeu o piloto, por não verificar participação do mesmo no esquema. Além da carga, a aeronave e o celular do homem foram apreendidos.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.