Reproduçao TV Globo O ex-presidente Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PL) tem as despesas mais altas entre os ex-presidentes da República neste ano. Somente de janeiro a março, o ex-mandatário e a equipe custaram R$ 902,6 mil aos cofres públicos. As informações são da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O custo de Bolsonaro está ligado, principalmente, a viagem de três meses que fez aos Estados Unidos . O ex-presidente viajou no dia 30 de dezembro de 2022 e retornou ao Brasil dia 30 de março de 2023.

Segundo a Agência Fiquem Sabendo, especializada na Lei de Acesso à Informação ( LAI ), somente em diárias o governo pagou R$ 638,2 mil, as passagens custaram R$ 92,9 mil em passagens, mais R$ 8,8 mil em seguros. Os R$ 162,6 mil restantes foram utilizados para pagar os cargos comissionados que acompanharam Bolsonaro.

O relatório de viagens obtido pela agência diz apenas que, do dia 1º até 30 de janeiro de 2023, as atividades da equipe de apoio do ex-presidente promoveram a segurança, apoio e assessoria de Bolsonaro. As ações da equipe do ex-mandatário nos dias restantes não foram informadas.

Gastos de Lula e Dilma

No ano passado, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) custaram R$ 7,6 milhões aos cofres públicos. As despesas mais altas de Lula foram com segurança e apoio, resultando em R$ 1,8 milhão, em seguida Dilma, com R$ 1,6 milhão. O ex-mandatário com menos gastos nestes anos foi Fernando Henrique Cardoso.

