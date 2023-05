Reprodução Lula, presidente do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) parabenizou Recep Tayyip Erdogan por ter vencido as eleições na Turquia neste domingo (28) . O presidente turco derrotou o adversário Kemal Kilicdaroglu com mais de 52% dos votos, segundo a mídia estatal.

"Cumprimento @RTErdogan pela reeleição como presidente da Turquia. Desejo um bom mandato, de muito trabalho para o melhor do povo turco. E conte com a parceria do Brasil na cooperação global pela paz e no combate à pobreza e desenvolvimento do mundo", escreveu Lula no Twitter.

Erdogan governa o país desde 2003 e terá mais cinco anos na presidência. Ainda, os cidadãos da Turquia foram as ruas comemorar a vitória do presidente em um segundo turno inédito no país.

Ao lado da esposa, aliados e apoiadores, o presidente eleito da Turquia agradeceu os votos.

"Gostaria de agradecer a cada membro de nossa nação que mais uma vez nos transmitiu a responsabilidade de governar a Turquia pelos próximos 5 anos", disse na frente da residência onde mora.

Outros líderes mundias, como o presidente da França, Emmanuel Macron, também parabenizaram Erdogan pela vitória nas eleições.

"A França e a Turquia têm enormes desafios a enfrentar juntos. Retorno da paz à Europa, futuro da nossa Aliança Euro-Atlântica, Mar Mediterrâneo. Com o presidente Erdogan, a quem parabenizo por sua reeleição, continuaremos avançando", escreveu o líder francês.

