A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estima que os gastos do ex-mandatário podem chegar a R$ 2 milhões caso ele seja condenado nos processos judiciais em andamento. Os advogados informaram sobre o levantamento para a CNN Brasil.

Para ajudar com os pagamentos, a defesa cogita fazer uma vaquinha online . Segundo a assessoria de Bolsonaro, nos últimos anos ele perdeu 95% das ações apresentadas contra o ex-presidente.

A condenação mais recente aconteceu na última semana, em que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que ele pague uma indenização de R$ 50 mil por ataques a jornalistas .

O autor da ação é o SJSP (Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo) que acusa Bolsonaro de “assédio moral sistemático” contra toda a categoria profissional, ao “afrontar a imagem e a honra dos jornalistas de maneira indistinta”.

O ex-presidente já tem, ao menos, 25 investigações em curso, além de ser alvo de ações na Justiça Eleitoral e no Supremo Tribunal Federal (STF).





Vaquinha online

Recentemente, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), aliada de Bolsonaro, arrecadou R$ 168 mil em uma vaquinha online destinada a pagar condenações da Justiça. Segundo ela, apenas no mês de abril os processos somavam R$ 54 mil.

Ela tornou-se alvo de uma ação popular na Justiça do Distrito Federal por realizar tal feito.

Após tomar conhecimento dos R$ 168 mil, a parlamentar disse nas redes sociais que irá doar o dinheiro que sobrar "para alguma instituição" ou guardar para as ações futuras.

