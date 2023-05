Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Arthur Maia (União-BA), presidente da CPMI do 8 de janeiro

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar os ataques golpistas do dia 8 de janeiro já recebeu 396 requerimentos dois dias após a abertura do colegiado, que ocorreu na quinta-feira (25).

As solicitações incluem pedidos de quebra de sigilo, acesso a documentos e gravações das câmeras dos Três Poderes e depoimento de suspeito de envolvimento nos atos. Os requerimentos devem ser aprovados em plenário plea comissão. As votações terão início nesta semana.

A maioria dos pedidos (244) são solicitações de convocação e convite de depoentes. Outros 82 pedem acesso a documentos oficiais, e 48 pedem quebra de sigilo, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro, do tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias.

Os parlamentares pretendem convocar para depor o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Júlio César Arruda, o general Augusto Heleno e Mauro Cid, que está preso desde o dia 3 de maio por suspeita de fraude em cartões de vacinação.





CPMI do 8 de janeiro

A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro foi instalada na manhã de quinta-feira (25). A primeira reunião aconteceu para eleger o presidente, vice e relator do colegiado. Após confusões e discordâncias entre os parlamentares, A rthur Maia (União Brasil-BA) foi eleito presidente da comissão e Eliziane Gama (PSD-MA) tornou-se relatora .

Chapa eleita

Arthur Maia - presidente

Cid Gomes - primeiro vice-presidente

Magno Malta - segundo vice-presidente

Eliziane Gama - relatora

Na próxima reunião do colegiado, que acontecerá semanalmente sempre às quintas-feiras às 9h, Eliziane Gama irá apresentar um plano de trabalho para a comissão.

