Reprodução: TV Senado CPMI do 8 de janeiro

O presidente da CPMI do 8 de janeiro, Arthur Maia (União Brasil-BA) afirmou que a comissão terá como objetivo investigar 'narrativas' sobre golpe e facilitação de invasões. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA), relatora do colegiado, afirmou em discurso após tomar lugar na mesa, que "houve uma tentativa de golpe" no país, mas que radicais "não conseguiram" concretizá-la".

"Temos que fazer aqui uma investigação sobre o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Esta comissão estará prestando um trabalho à democracia, porque não é razoável que nós tenhamos vivido aquilo que aconteceu no dia 8 de janeiro [...] e nada seja investigado por esta própria casa", afirmou Maia.

"Sabemos que há uma narrativa de que tudo que aconteceu está envolvido em uma orquestração maior de um possível golpe para interromper a democracia no Brasil. Isso tem que ser investigado, não pode passar em branco. Por outro lado, sei também que existe narrativa de que houve facilitações, etc. Todos esses discursos existem, e nós, 64 senadores e deputados, teremos obrigação de, com toda honestidade, colher as provas e fazer isso publicamente", completou o presidente do colegiado.

A comissão é composta por integrantes 16 integrantes da Câmara e 16 integrantes do Senado, com número igual também de suplentes. Ela foi instalada oficialmente no dia 26 de abril quando o pedido de abertura foi lido pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco.

Em primeiro pronunciamento na função de relatora, Eliziane Gama disse que todos na comissão são contra a invasão do 8 de janeiro.

"Houve uma tentativa de golpe, mas não conseguiram golpe. Um fato é claro: todos aqui somos contra aquilo que aconteceu, independentemente de ser base ou oposição. Queremos garantir, no Brasil, a democracia cada vez mais forte e firme", disse a senadora.

Antes do primeiro discurso, Gama foi criticada pelo senador da oposição, Marcos do Val (Podemos). Ele disse que a relatora é "parcial" por ter amizade com o ministro da Justiça, Flávio Dino.

O senador Omar Aziz rebateu do Val falando sobre o plano de golpe que foi denunciado pelo membro do Podemos em fevereiro deste ano.

Do Val revelou através das redes sociais que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) planejaram um golpe de estado que tinha como objetivo de anular as eleições de 2022.

"A senadora Eliziane é uma senadora igual a todos nós. Eu também sou amigo de Dino e ministros de Lula. Assim como aqui tem pessoas amigas e parentes do ex-presidente Bolsonaro. Diferentemente de outros senadores que foram convidados para gravar ministro para dar um golpe, Eliziane não tem nada assim no currículo dela", disse Aziz.

Chapa eleita

Arthur Maia - presidente

Cid Gomes - primeiro vice-presidente

Magno Malta - segundo vice-presidente

Eliziane Gama - relatora

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.