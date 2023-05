Reprodução/Instagram @gilmacisantos10 Gilmaci Santos (Republicanos), deputado estadual e presidente da Comissão de Finanças da Alesp

O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) , Gilmaci Santos (Republicanos), ressaltou a importância da comissão da qual ele passou a presidir.

De acordo com ele, o setor de finanças da Alesp talvez seja o mais impotante para ao estado de São Paulo, e o deputado definiu a cmomissão de orçamento como responsável pela "semifinal" no processo de aprovação de projetos do âmbito financeiro.

"Nós somos a semifinal, porque é aqui que nós determinamos realmente se esse projeto está bom, se vai ser alterado ou se vai ser assim mesmo. A comissão de finanças é a que vai dizer se poderá ser enviada para a final, que é o plenário", disse em entrevista ao Diário de S.Paulo.





O parlamentar foi reeleito para liderar a Comissão de Finanças da Assembleia paulista no dia 18 de abril deste ano, e ficará à frente da pasta até 2025. Mesmo com um novo mandato de dois anos pela frente, ele destaca que o principal objetivo é dar prosseguimento ao trabalho que já estava sendo feito.

"Nesses dois anos a gente conseguiu colocar a casa em ordem. A comissão está indo muito bem, tendo um bom diálogo com todos os pares. Agora, a ideia é continuar fazendo isso com tranquilidade, mesmo sabendo que ainda vão chegar muitos desafios, para fazer o melhor para todos", pontuou.

O projeto de maior importância que será liderado por Gilmaci nos próximos meses é a análise da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que tem o intuito de definir quais os principais objetivos do governo para o próximo ano.

Ele afirma que já estão marcadas cerca de 20 audiências públicas em diversas cidades do estado para discutir o assunto, dado que, segundo o deputado, é necessária uma aproximação junto à sociedade para tratar deste tema.

