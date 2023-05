Reprodução/Instagram @hoteldonacarolina Hotel Fazenda Dona Carolina, em Itatiba (SP)

Uma hóspede do Hotel Fazenda Dona Carolina, localizado em Itatiba, cidade do interior de São Paulo , denuncia que foi agredida no estabelecimento por uma mulher. Os ataques aconteceram no dia 14 de maio deste ano, no Dia das Mães .

De acordo com a mulher que sofreu as agressões , que pediu para não ser identificada, o caso aconteceu por volta das 14 horas, em um banheiro localizado na área comum do hotel de luxo.

"Eu fui usar o banheiro que fica ao lado da área de recreação infantil e, no momento em que eu estava dentro do local, uma mulher começou a bater na porta e gritar muito, parecia estar muito desesperada. Eu abri a porta achando que a pessoa estava passando mal ou sendo agredida e, assim que saí, ela começou a me agredir, me deu uns tapas e mandou eu sair porque caso contrário eu iria apanhar mais", afirmou em entrevista ao iG.

"Eu saí correndo, fiquei muito assustada. Quase fui ao banheiro com a minha filha e ela estava ao lado na recreação infantil, onde tinham muitas outras crianças. Eu tremia e chorava muito, foi muito assustador", complementou.





A hóspede destacou que a Polícia foi acionada logo após o ocorrido e que o hotel se colocou à disposição, mas que "ofereceu apenas uma garrafa de água e nunca mais retornou os contato ou deu mais algum tipo de suporte". A sua advogada chegou a notificar o local extrajudicialmente, mas não obteve resposta.

"A agressora permaneceu no local acompanhada de dois funcionários mas continuou gritando e desferindo xingamentos de longe para mim", disse. Ela destacou que, por ser horário de check-out, muitos hóspedes estavam na recepção acompanhando os desdobramentos das agressões verbais que estavam sendo proferidas.

Leia mais: Jair Bolsonaro é condenado a pagar R$ 50 mil por insultar jornalistas



Outra informação compartilhada pela mulher foi a de que funcionários do Hotel Dona Carolina afirmaram que a agressora não se tratava de uma hóspede, mas sim de "uma pessoa que regularmente usa o espaço".

A hóspede agredida classifica o caso como “chocante e assustador”, e pontua que as agressões geraram uma série de gatilhos para ela, tanto que precisou começar a fazer terapia para lidar com a situação.

A reportagem do iG tentou contato com hotel localizado em Itatiba para obter um posicionamento oficial do estabelecimento, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.