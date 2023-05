MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL MPF se posicionou contra retirada da competência de demarcações de terras do Ministério dos Povos Indígenas





O Ministério Público Federal (MPF) se posicionou contra a retirada da competência de dermarcação das terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas , responsabilidade essa que passou a ser do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A decisão foi tomada no âmbito da aprovação por parte de deputados e senadores, na última quarta-feira (24), das emendas relacionadas à MP 1154/23, que abordou diversas alterações sobre as funções dos ministérios do governo Lula.

Em uma nota pública assinada pela subprocuradora-geral da República Eliana Peres Torelly de Carvalho, o órgão manifestou sua preocupação dianta da mudança que diz respeito ao ministério competente para realizar as demarcações.





O MPF pontuou que a criação do ministério liderado por Sônia Guajajara representou um grande nas tratativas relacionadas aos povos indígenas, principalmente por conta das demarcações, mas que a transferência das funções para a pasta da Justiça representa um "retrocesso jurídico".

"Destarte, entende esta 6 a Câmara de Coordenação e Revisão que a atribuição

da demarcação ao Ministério dos Povos Indígenas representou um avanço para a efetivação do direito às terras tradicionais dos povos indígenas. Por outro lado, a alteração desta atribuição configura preocupante retrocesso jurídico na garantia e proteção dos direitos", destacou a subprocuradora.

