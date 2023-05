Lula Marques/ Agência Brasil - 24/05/2023 Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante audiência pública na Comissão de Meio Ambiente da Câmara

Nesta quinta-feira (25), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o Brasil vive "um momento difícil" para a pauta ambiental. Durante a posse do presidente do ICMBio, Mauro Pires, ela disse que a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) representa um contraponto à gestão do ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL).

"Estamos vivendo um momento difícil. Esse é o momento das árvores fortes se colocarem na frente para proteger o que é essencial", afirmou Marina, dizendo que a posse de Pires só foi possível pela vitória de Lula na presidência.

Nessa quarta-feira (24), a ministra criticou a responsabilidade da demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas ser passada à pasta da Justiça, assim como a perspectiva de esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente.

Marina também vem defendendo a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), sob liderança de Rodrigo Agostinho. O presidente do órgão, atualmente, é alvo de críticas do Congresso e de autoridades do Norte do país, após o Ibama negar uma licença solicitada pela Petrobras para perfuração de um poço de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, no Amapá.

A área técnica do Ibama já havia divulgado um parecer contra a perfuração na região litorânea. No entanto, o presidente do órgão, acompanhou o parecer.

De acordo com o documento, o plano da estatal para a perfuração da área não apresentava garantias que atendessem à fauna em possíveis acidentes com o derramamento de óleo, por exemplo. Além disso, outro ponto destacado foram as lacunas em relação à previsão de impactos da atividade em três terras indígenas em Oiapoque.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.