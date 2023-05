Reprodução/TV Câmara Deltan convocou manifestações para o dia 4 de junho





Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ex-deputado federal que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superioe Eleitoral (TSE) , convocou nesta quarta-feira (24) uma manifestação para questionar a perda do seu cargo no Congresso.

O protesto ficou marcado para o dia 4 de junho, mas ainda não tem um local definido. A convocação foi feita em um discurso realizado pelo ex-procurador da Lava Jato no Salão Verde da Câmara dos Deputados.

Cercado de colegas que seguravam cartaze com os dizeres "por justiça, democracia e liberdade no Brasil" e "345 mil vozes caladas", o ex-parlamentar afirmou que vai estar honrado de estar nas ruas acompanhado por aqueles que "têm coragem de lutar pelo país".





"Estamos aqui para dizer que não vamos nos curvar diante dos arbítrios. Responderemos a essa convocação, vamos estar nas ruas lutando dentro da lei, erguendo nossa voz por justiça, liberdade e democracia. Em 4 de junho estaremos nas ruas respondendo a essas convocações, pode ser que muitas pessoas não irão às ruas por medo, mas vou me sentir honrado de estar ao lado de quem tem coragem de lutar pelo país", disse.

Em outro momento da sua fala, Deltan afirmou que, por conta da Lava Jato, o Brasil viu, pela primeira vez, "corruptos poderosos" sendo presos peos seus crimes, mas depois lamentou o que chamou de "grande reação do sistema corrupto".

"Tivemos a esperança de que o Brasil se tornaria terra da lei, da democracia e da liberdade. Contudo, o que vimos acontecer foi uma grande reação do sistema corrupto e os que se julgam acima da lei recuperaram seus cargos, suas posições de poder, e hoje reagem contra nós", pontuou.

Carreata sem adesão do público

A convocação para manifestações foi feita por Deltan ocorre menos de uma semana após ele participar de uma carreata pelas ruas de Curitiba sem adesão do público questionando a decisão do TSE.

O desfile em um trio elétrico foi realizado pelas ruas da capital do Paraná, e o ex-parlamentar estava acompanhado pelos deputados estaduais Tito Barichello (União-PR) e Fabio Oliveira (Podemos-PR), além da delegada Tathiana e do investigador Cabelo.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra as ruas esvaziadas, com um carro e duas motos da Polícia Militar "abrindo caminho" para a passagem do veículo onde estão os políticos paranaenses.

Manifesto solitário do Deltan no Centro Civico pic.twitter.com/JzB1jQSAQC — Lana Seganfredo (@lanaseg) May 19, 2023

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.