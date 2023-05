Lula Marques/ Agência Brasil Senador Sergio Moro (União Brasil)





O senador Sergio Moro (União Brasil) teceu críticas, nesta terça-feira (23), a Eduardo Appio, juiz afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba e que, por conta disso, não é mais titular da Operação Lava Jato no Paraná.

De acordo com o ex-ministro da Justiça, o magistrado teve "comportamentos revanchistas e revisionistas" que "refeltem o espírito" do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Essa história do Appio aparece agora, infelizmente, porque insistiu nessa tese do revanchismo e aqui, cai entre nós, meteu os pés pelas mãos. Como é que um juiz vai ligar para o filho do desembargador dessa forma?", pontuou Moro em entrevista concedida à GloboNews





O afastamento de Appio como decisão do Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) ocorreu após uma representação do desembargador federal Marcelo Malucelli. O magistrado alegou que o filho dele, João Eduardo Barreto Malucelli, recebeu “ameaças” através de um telefonema.

De acordo com a denúncia, a ligação aconteceu de um número não identificado e a pessoa se apresentou como Fernando Gonçalves Pinheiro, um suposto servidor do setor de saúde da Justiça Federal. Só que não há nenhum funcionário com esse nome atuando no local.

O Conselho do TRF-4 argumentou que há indícios de que Eduardo Appio tenha sido o responsável por ligar para o filho de Marcelo. Por isso ficou decidido que o juiz fique afastado.

Moro fala sobre Gabriela Hardt

Durante a entrevista, o senador foi questionado sobre a presença de Gabriela Hardt para substituir Eduardo Appio . O parlamentar elogiou a juíza e afirmou que "unca foi apontado nada de inadequado" em relação a ela.

"Aliás, a Gabriela é uma corajosa juíza. Quando teve aquele plano do PCC para sequestrar a mim e a minha família, ela proferiu a decisão decretando a prisão preventiva", destacou Sergio Moro.

"Ela foi confrontada pelo Lula na audiência e rebateu, como mulher, como mulher orgulhosa da sua posição, sem se rebaixar pro Lula, que tem que tratar com respeito como acusado, mas que estava ali, exorbitando da sua posição tentando intimidar uma juíza mulher no exercício das suas funções", complementou.

