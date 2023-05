Reprodução Anielle Franco saiu em defesa de Vini Jr.





A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco , cobrou nesta segunda-feira (22) o governo espanhol em relação aos ataques racistas sofridos pelo jogador de futebol Vinícius Jr., do Real Madrid, no último domingo (21). Ela relatou que entrou em contato com as autoridades da Espanha para que o “mal” seja combatido “na raiz”.

"Inadmissível, que, em 2023, a gente ainda tenha que estar aqui chamando a imprensa, em uma coletiva, falando sobre racismo. Enquanto tiver sangue correndo nas minhas veias, enquanto a gente estiver à frente desta pasta da Igualdade Racial, que o governo federal, do presidente Lula, a gente vai tá cuidando do povo brasileiro preto, seja aqui, seja fora do país, porque se tem uma coisa que assola a nossa comunidade preta é o racismo. E esse mal é um caso que a gente precisa combater na raiz", afirmou Anielle em entrevista coletiva em Brasília.

A ministra relatou que conversou com autoridades da Espanha para que medidas sejam tomadas e destacou que o Campeonato Espanhol, administrado pela La Liga, possui vários episódios de racismo. Só na temporada 2022-2023, ocorreram oito episódios deste tipo de crime contra Vini Jr.

“A gente vai para cima das autoridades, notificar, oficializar para que tenha uma resposta. O histórico da La Liga não é bom, é bem racista. Ontem mesmo, o próprio presidente, diretor, quis colocar o Vini como sendo culpado por ter vivido esse racismo. E a gente está aqui para enfrentar isso em conjunto, com muita seriedade e afinco", discursou.

Anielle entrou em contato com a família do jogador para dar apoio e garantir que o governo brasileiro brigará para que os episódios tenham um fim. Ela também prestou solidariedade ao atleta da seleção brasileira.

"E eu queria diretamente mandar esse recado pra ele, dizendo que a gente abraça, que ontem além de ter ficado com muita raiva e emocionada com aquilo, porque eu fui atleta durante vários anos da minha vida. E perguntar pras autoridades também espanholas, pro governo como um todo, qual será o próximo passo?", pontuou.

A ministra ainda contou que conversou no domingo com Yolanda Díaz, segunda vice-presidente da Espanha, para tratar do episódio. Agora ela aguardará um “posicionamento direto” dos espanhóis.

"Ontem mesmo, eu entrei em contato com a vice-presidente da Espanha, Yolanda Diaz. Falei com ela, estamos aguardando um posicionamento direto do governo. O Itamaraty está articulando as próximas reuniões, ambos os países estão em contato", concluiu.

Racismo contra Vini Jr.

Vinícius Junior , atuando pelo Real Madrid, enfrentava o Valencia pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. No segundo tempo, o atleta brasileiro comunicado o árbitro que parte da torcida presente no estádio Mestalla o chamou de “macaco”.

O confronto foi paralisado por oito minutos. Após o fim do duelo, que terminou um a zero para o Valencia, jogadores e o técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, repudiaram os novos ataques racistas contra Vini Jr.

A La Liga , responsável pelo torneio, já notificou a Justiça oito vezes por atos de racismo contra o brasileiro só nesta temporada. Porém, Vinícius acusou a organizadora do Campeonato Espanhol de achar “normal” o ataque que sofre frequentemente no estádio. Ele ainda relatou que a Espanha é conhecida no Brasil como um “país racista”.

“Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu.





