Paul R. Burley / Wikimedia Commons - 18.10.2015 Homem esfaqueou passageiro na estação Tatuapé do Metrô, em São Paulo

No início da manhã deste domingo (22), um homem de 52 anos foi preso após agredir um passageiro com um objeto perfurocortante na área livre do complexo de estações de Metrô do Tatuapé, na zona leste da capital paulista.

A vítima, de 25 anos, foi esfaqueada após uma discussão. Ao iG , o Metrô de São Paulo informou que os agentes de segurança detiveram o agressor.

A vítima, segundo as informações, foi socorrida pelos funcionários do Metrô e encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal do Tatuapé, onde ficou internada. O responsável pelo ataque foi detido em flagrante e conduzido à delegacia para abertura de Boletim de Ocorrência.

O caso é investigado pelo 30ºDP.

O iG entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda mais informações sobre o ocorrido.

