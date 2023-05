Reprodução/Fantástico - 21.05.2023 Wolfgang Brog é suspeito de aliciar crianças e adolescentes

Uma adolescente gravou o próprio estupro e conseguiu expor um esquema de exploração sexual comandada por um empresário alemão no Amazonas, localizada na região Norte do país. Segundo a jovem de 15 anos, ela sofria violência sexual desde os 6 anos do homem indentificado como Wolfgang Brog, de 75 anos.

"Eu tinha 6 anos quando ele começou a passar a mão em mim e me abusar. Ele passava a mão em mim quando eu estava dormindo. Ficava com medo", disse a vítima ao programa Fantástico, da rede Globo.

A jovem conta que ela morou com uma a tia paterna até os 5 anos, já que o pai havia falecido e a mãe estava presa. No entanto, ela voltou a conviver com a mãe, após ela ser solta e foi, então, que os abusos começaram. Segundo as investigações, a mãe da jovem e a tia de Wolfgang agiam de forma conjunta na exploração da adolescente.

A partir da denúncia feita pela jovem, a polícia descobriu um esquema ainda maior de prostituição envolvendo diversas crianças e adolescentes.

De acordo com a polícia, Wolfgang usava transportava as menores através dos rios da região até a pousada Cheiro de Mato, localizada em uma região de mata de Manaus, dentro da floresta.

"Ele tinha uma embarcação privada, só para esse transporte", disse a delegada Joyce Coelho, que afirmou que as meninas eram oferecidas aos hóspedes do local pelo alemão.

Na última semana, agentes policiais localizaram outra vítima do homem. Atualmente com 31 anos, ela afirma ter sido estuprada quando tinha 12 anos e a irmã dela, aos 11 anos.

O alemão que viva na região amazôniza erao principal abusador da menina de 15 anos. Ele conheceu a família da jovem após se casar com uma tia materna dela e, após isso, começou a apresentá-la como filha.



"Ela (a mãe) enxergou a possibilidade de ganhar dinheiro com a filha com a exploração sexual da adolescente" afirmou a delegada.

Nas imagens do estupro gravadas pela adolescente, ela era obrigada a usar correntes e algemas, que seriam fetiches do abusador.

"Ele mandava vestir saia, salto alto e algema. Ele botava em mim. Às vezes ficava até dolorido na minha mão, ficava com marca da algema", relata.

Além disso, a adolescente foi obrigada a colocar piercings no rosto a mando do alemão.

A mãe da jovem foi detida na última quinta-feira (18) pela polícia. Já Wolfgang, fugiu para Alemanha, no entanto, ele é considerado foragido e pode ser preso caso retorne ao país.

"A prova que ela fez do dia do encontro é uma prova irrefutável. Ela mesmo gravou esse vídeo, do momento em que ela estava sendo abusada sexualmente por ele. Utilizando inclusive a fantasia que ela diz que era um dos fetiches dele. E ele ofereceu bastante dinheiro para que elas destruíssem essa mídia, que acabou chegando ao conhecimento da autoridade policial", diz a delegada que apura o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.