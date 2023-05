Reprodução/Youtube Lula defende Vini Jr.





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) condenou os ataques racistas sofridos por Vinicius Junior durante a 35ª rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo (22). Em entrevista coletiva a jornalistas em Hiroshima, no Japão, o governante brasileiro se solidarizou com o jogador do Real Madrid.

"Um gesto de solidariedade ao jogador brasileiro jovem, negro, que joga no Real Madrid, que no jogo no estádio do Valencia sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século 21 a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários estádios de futebol na Europa", falou o chefe do Executivo federal.

"Não é justo que o menino pobre que venceu na vida, que está se transformando possivelmente num dos melhores jogadores do mundo - certamente do Real Madrid ele é o melhor - seja ofendido em cada estádio que ele comparece. É importante que a Fifa, que a liga espanhola, que a liga de outros países tomem sérias providências", completou.

🇧🇷 Lula condena episódio de racismo contra Vinícius Júnior e se solidariza com o jogador brasileiro.



“Não é possível que, quase no meio do século XXI, a gente tenha o preconceito racial ganhando força em estádios da Europa”, disse o presidente brasileiro. pic.twitter.com/11WofU9qxS — Eixo Político (@eixopolitico) May 21, 2023





O governo brasileiro vai enviar uma notificação para autoridades da Espanha e para a La Liga, responsável pelo Campeonato Espanhol de futebol, após os novos ataques racistas contra o atleta, segundo o Ministério da Igualdade Racial.

“Repudiamos mais uma agressão racista contra o Vinícius Junior. Notificaremos autoridades espanholas e a La Liga. O Governo brasileiro não tolerará racismo nem aqui nem fora do Brasil! Trabalharemos para que todo atleta brasileiro negro possa exercer o seu esporte sem passar por violências”, disse a pasta.

Conforme revelou a coluna Panorama, o governo brasileiro tem alta expectativa que as autoridades espanholas tomem providência. Esse sentimento ocorre porque as duas gestões – Lula e Pedro Sanchéz – possuem boa relação.

Racismo contra Vini Jr.

Vinícius Junior, atuando pelo Real Madrid, enfrentava o Valencia pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo. No segundo tempo, o atleta brasileiro comunicado o árbitro que parte da torcida presente no estádio Mestalla o chamou de “macaco”.

O confronto foi paralisado por oito minutos. Após o fim do duelo, que terminou um a zero para o Valencia, jogadores e o técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, repudiaram os novos ataques racistas contra Vini Jr.

A La Liga, responsável pelo torneio, já notificou a Justiça oito vezes por atos de racismo contra o brasileiro só nesta temporada. Porém, Vinícius acusou a organizadora do Campeonato Espanhol de achar “normal” o ataque que sofre frequentemente no estádio. Ele ainda relatou que a Espanha é conhecida no Brasil como um “país racista”.

“Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui", escreveu.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.