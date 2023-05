Billy Boss/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL-SP)





A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi diagnosticada com Covid-19 na última segunda-feira (15). Neste sábado (20), a parlamentar revelou que estava internada na UTI e que não sabia o motivo do “mal-estar súbito”. Porém, horas depois, foi desmentida pela própria assessoria de imprensa.

Mais cedo, a deputada gravou um vídeo e contou aos seus seguidores que está internada em um hospital, em Brasília, desde o começo da semana. "Cheguei de viagem [Coreia do Sul], descansei dois dias. Viagem exaustiva, mais de 30 horas de viagem. Quando eu tive esse mal-estar, meu médico achou melhor me internar, foi fazer vários exames", relatou.

Na publicação, Zambelli contou que fez um tratamento de circulação sanguínea durante a viagem que fez ao país asiático. Porém, a parlamentar falou que ainda não tinha sido identificado pelos médicos o motivo da causa do mal-estar.

“Ainda não se sabe de onde isso veio, não se sabe muito bem qual é a causa, estão tentando diagnosticar", detalhou.

Mas a assessoria de imprensa, horas depois, comunicou que Zambelli foi internada após ser diagnosticada com Covid-19, ou seja, não é verdade que os médicos não tinham encontrado o motivo do ‘mal-estar súbito’.

“É provável que tenha contraído o vírus durante sua viagem de volta da Coreia do Sul, que durou aproximadamente 24 horas”, diz trecho da nota. “Vale ressaltar que a parlamentar encontra-se assintomática e já se passaram 5 dias desde o diagnóstico”.

A assessoria ainda revelou que a parlamentar não se vacinou contra a doença. “A deputada Carla Zambelli não se vacinou contra a Covid-19 por recomendação médica e nos últimos anos, a parlamentar manteve sua imunidade em níveis elevados”, completou.

O hospital em Brasília e a assessoria da parlamentar ainda não confirmaram a internação de Zambelli na UTI.

Zambelli fala quando deve receber alta

A deputada federal contou que os médicos relataram que ela deve receber alta da UTI na próxima terça (23). Porém, Zambelli não deve voltar a trabalhar ainda, porque pretende cuidar da saúde. A bolsonarista explicou que pedirá um atestado para fazer um novo tratamento em São Paulo.

“O que eu to pedindo para o Lira é que mesmo em tratamento eu possa votar de longe", afirmou.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.