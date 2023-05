Michel Jesus/Câmara dos Deputados Deputada Carla Zambelli (PL-SP)





A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) foi internada na UTI de um hospital em Brasília . A informação foi dada pela parlamentar neste sábado (20), que relatou ter ido parar na unidade de saúde por causa de um “mal-estar súbito”, na última segunda (15).

"Cheguei de viagem [Coreia do Sul], descansei dois dias. Viagem exaustiva, mais de 30 horas de viagem. Quando eu tive esse mal-estar, meu médico achou melhor me internar, foi fazer vários exames", explicou a deputada em vídeo publicado nas redes sociais na manhã de hoje.

Na publicação, Zambelli relatou que fez um tratamento de circulação sanguínea durante a viagem que fez ao país asiático. Porém, ela não contou aos seus seguidores quais sintomas sentiu para precisar ser internada. A parlamentar relatou que ainda não foi identificada pelos médicos a causa do mal-estar.

“Ainda não se sabe de onde isso veio, não se sabe muito bem qual é a causa, estão tentando diagnosticar", detalhou.

Procurado pelo Portal G1, o hospital em Brasília ainda não confirmou a internação de Zambelli na UTI.

Zambelli fala quando deve receber alta

A deputada federal contou que os médicos relataram que ela deve receber alta da UTI na próxima terça (23). Porém, Zambelli não deve voltar a trabalhar ainda, porque pretende cuidar da saúde. A bolsonarista explicou que pedirá um atestado para fazer um novo tratamento em São Paulo.

“O que eu to pedindo para o Lira é que mesmo em tratamento eu possa votar de longe", afirmou.

Zambelli relatou que tem problemas de saúde desde a infância. Ela declarou que é portadora da síndrome Ehlers-Danlos.

“A gravidez da minha mãe foi muito difícil. Desde pequena já fui apresentando alguns problemas de saúde, aos 14 anos tive a primeira infecção urinária, logo em seguida uma infecção grande no rim, depois outra e depois mais outra. E tive três pielonefrite e depois foi generalizada. (…) Com 35 anos tive um tumor no cérebro, alguns sabem que tenho essa cicatriz grande. Esse tumor causou um trauma grande”, concluiu.





