Divulgação/Governo da Ucrânia Zelensky, presidente da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky , estará presente na Cúpula do G7 que acontece neste fim de semana em Hiroshima , no Japão. O líder ucraniano participará do evento no domingo (21).

“Coisas muito importantes serão decididas lá e, portanto, a presença de nosso presidente é absolutamente essencial para defender nossos interesses”, disse Oleksiy Danilov, secretário do Conselho Nacional de Segurança e Defesa da Ucrânia.

O Japão é o presidente do bloco, que é formado pela Alemanha, Estados Unidos, França, Canadá, Reino Unido, Itália e Japão, além da União Europeia.

O Brasil é um dos países convidados, assim como a Índia, Indonésia, Austrália, Ilhas Comores, Ilhas Cook, República da Coreia e o Vietnã. Representantes do Banco Mundial, da Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional e a Agência Internacional de Energia também estarão presentes.

A guerra na Ucrânia será um tema a ser discutido no evento. Por isso, Zelensky estará buscando apoio ocidental e aproximação com alguns países, como Brasil e Índia, segundo o Financial Times .

Segundo o Planalto, outros assuntos serão discutidos em Hiroshima como: inflações econômicas pelo mundo, mudança climática, saúde pública e energia.





Lula no Japão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Hiroshima pouco antes das 14h da tarde de quinta-feira (horário de brasília) com a primeira-dama, Janja da Silva. Além do encontro com o G7, o mandatário terá diversas reuniões bilaterais . Veja a lista:

Emmanuel Macron, presidente da França;

Olaf Scholz, primeiro-ministro da Alemanha;

Joko Widodo, presidente da Indonésia;

António Guterres, secretário-geral da ONU;

Pham Minh Chinh, primeiro-ministro do Vietnã;

Anthony Albanese, primeiro-ministro da Austrália;

Fumio Kishida, primeiro-ministro japonês.

Lula também irá ao Parque Memorial da Paz de Hiroshima, espaço de homenagem às 166 mil vítimas da bomba atômica que atingiram a cidade durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945.

