O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) agradeceu o reconhecimento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que afirmou que encontrará um "melhor nome" para ser candidato a prefeitura do Rio de Janeiro. O parlamentar almejava ser prefeito da cidade no próximo ano e buscava pelo apoio do ex-mandatário .

"Agradeço ao meu líder Jair Bolsonaro pelas palavras e pelo reconhecimento. Seguirei ajudando meu amado Rio de Janeiro e trabalhando por todos os cariocas e fluminenses aqui do Senado Federal", escreveu Flávio.

Em declaração a Jovem Pan, Jair Bolsonaro disse que Flávio deve permanecer no Senado.

"Flávio quer muito a candidatura à Prefeitura do Rio de Janeiro, acredita que pode melhorar a cidade replicando as boas práticas e resultados positivos que conseguimos enquanto fui presidente. Ele foi muito importante no Senado durante o meu governo e preciso dele lá fazendo articulação política e ajudando o estado do Rio de Janeiro", disse o ex-presidente.

Em seguida, Bolsonaro completou:

"Conversamos e ele vai comunicar ao nosso grupo político no Rio que não será candidato. Vamos escolher o melhor nome para disputar a capital com o nosso apoio".

Em entrevista ao jornal O Globo, divulgada nesta quinta-feira (18), Flávio disse que só iria concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro em 2024 se o pai abraçasse a campanha.

"Estou trabalhando para ser candidato. Tenho feito muitas reuniões e visto pesquisas. É importante termos um nome competitivo. A população não vai dar uma quarta oportunidade para quem já teve três e até agora não resolveu os problemas estruturais do Rio. Errar duas vezes é humano, três vezes é burrice e errar uma quarta é Eduardo Paes. [...] Em 2024, eu só serei candidato se Bolsonaro abraçar de verdade a campanha. A palavra final é dele. Hoje tem muito mais chances de ele autorizar a candidatura do que há três, quatro meses", afirmou o senador.

