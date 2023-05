Reprodução: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro ao telefone

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o atual mandatário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) governa o país “com o fígado", além de ser uma "figura senil, ultrapassada”. O ex-chefe do Executivo comentou ainda que "não há motivos" para prendê-lo.

“Está governando com o fígado. É uma figura senil, ultrapassada. Até o momento, a preocupação dele é dizer que pegou um país destruído. É só a gente ficar quieto que ele faz a nossa campanha", disse Bolsonaro em entrevista a Veja divulgada nesta sexta-feira (19).

Segundo o ex-presidente, alguns adversários querem que ele seja alvo de uma "prisão light" para marcá-lo "com a pecha de ex-presidiário".

"Para ter algum motivo que justificasse isso [prisão], eu precisaria ter feito pelo menos 10% do que ele [Lula] fez. E eu fiz 0%. Algumas pessoas importantes, não vou dizer os nomes, já diziam antes de acabar o governo que querem me prender. Uma prisão light, apenas para me carimbar com a pecha de ex-presidiário”, afirmou Bolsonaro.

“Desde que assumi, sou acusado de tentar dar um golpe. O que eu fiz desde o começo, e arranjei inimizade por causa disso, foi repetir que ‘nós temos que jogar dentro das 4 linhas [da Constituição]‘ ", diz Bolsonaro referindo-se ao período de três meses nos Estados Unidos e ao silêncio após a eleição de Lula em outubro de 2022. Ainda, a oposição o acusa de ter incitado aos atos golpistas que ocorreram no dia 8 de janeiro.

Questionado sobre uma possível perseguição do Supremo Tribunal Federal (STF) contra ele, Bolsonaro diz que não quer “polemizar nessa área”.

“Está acontecendo uma conscientização no Brasil e não é só em relação ao meu caso. Eu não quero botar lenha na fogueira. Tem gente de várias formações criticando o que está acontecendo. Não precisa ser muito inteligente para saber de onde vem o problema”, afirma o ex-mandatário.

