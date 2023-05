Lula Marques/ Agência Brasil - 22/03/2023 Senador Sergio Moro (União Brasil) durante discurso na tribuna do Senado

Sérgio Moro (União Brasil) pode renunciar ao mandato de Senador. O parlamentar está cogitando se antecipar a uma possível cassação de seu mandato e fazer um movimento para se declarar como perseguido político no Brasil. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) sondou amigos e aliados que moram nos EUA na busca por um emprego, que lhe garantiria a permanência no país americano.



Uma pessoa do núcleo duro de Moro confirmou a informação recebida pela coluna no fim da tarde da última quarta-feira (17). "A notícia procede, mas estamos tratando internamente e com sigilo", afirmou o aliado do senador. A coluna recebeu de uma fonte que Moro foi aconselhado por um importante cacique político logo após a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos).

"Ele sabe que vai ser cassado, então precisa controlar a narrativa. Ficar gritando que foi injustiçado resolve? Talvez, mas só para um grupo. O movimento de renúncia e denunciar que é perseguido político para o mundo dá certo", teria dito o líder partidário ao senador. "O melhor exemplo é o Jean [Wyllys] que vendeu para o mundo todo que o Brasil vivia com a democracia contaminada".

A princípio, Moro rejeitou a ideia e teria dito que não é homem de fugir da luta. Mesmo assim, seus principais assessores lembraram que não há caminho para a vitória judicial e que ele deve mesmo ser cassado. "Vale a pena virar uma voz de rede social?", teria questionado um importante aliado. Pessoas próximas articularam conversas com americanos, que garantiram bons empregos para o ex-juiz no país, o que fez com que ele passasse a cogitar a ideia.

"Existe a problematização da esposa. Ela está muito feliz como deputada e não quer ir embora do Brasil. Mas isso é facilmente contornável", confirmou a fonte sem explicar qual seria a solução. Questionado se há um prazo para a renúncia de Moro, a resposta foi taxativa. "Quando ele sentir que está emparedado e que é a única alternativa", respondeu, antes de concluir: "A tendência é que o Moro vire o Jean Wyllys da direita".