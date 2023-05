Reprodução / TV Globo - 23.10.2022 Roberto Jefferson (PTB) sendo preso pela PF





Nesta quarta-feira (17), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o pedido do ex-deputado federal Roberto Jefferson de ser transferido para um hospital particular. O presidente de honra do PTB foi preso no fim do ano passado, quando atirou 50 vezes e três granadas contra policiais federais.

Só que Moraes permitiu que Jefferson deixe a prisão para fazer exames – ressonância magnética de abdome e tomografias de crânio, pescoço, tórax, abdome e pelve – que não possam ser realizados no espaço. Ele precisará comunicar a data previamente, ir ao hospital com escolta policial e voltar ao presídio no mesmo dia.

O ex-deputado foi diagnosticado com câncer em 2012. Ao longo de 10 anos, passou por várias internações para tratar da doença e até retirou parte do intestino.

No começo do mês, um relatório médico informou ao ministro do Supremo que Jefferson está “estável e sem sinais de infecção ativa que justifiquem que o mesmo permaneça internado, devendo permanecer em sua unidade prisional solicitando atendimento médico de urgência caso necessário”.

Só que também foi comunicado que há necessidade de acompanhamento e exames. “O rastreio da recidiva de neoplasia requer exames periódicos de imagem e laboratorais determinados pelo médico assistente do paciente ou médico oncologista”.

A negativa de Moraes ocorreu após o posicionamento o diretor do presídio Pedrolino Werling (Bangu 8), no Complexo de Gericinó, em Bangu, dizer se tinha possibilidade de Roberto Jefferson passar por exames na unidade hospitalar da prisão.

Roberto Jefferson e sua prisão

O ex-deputado federal foi preso em flagrante e levado ao Presídio José Frederico Marques na zona norte do Rio de Janeiro, por lançar granada contra policiais federais durante o cumprimento da decisão do STF em outubro do ano passado, em sua residência em Levy Gasparian, no interior do estado.

O ex-parlamentar reagiu à prisão lançando uma granada e atirando contra a equipe da Polícia Federal (PF), onde estilhaços atingiram policiais e também a viatura da corporação. Os dois policiais atingidos pelos estilhaços da granada tiveram ferimentos leves. Roberto Jefferson foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.





