Lula Marques/ Agência Brasil Luiz Fernando Corrêa foi aprovado no Senado para chefiar a Abin





Luiz Fernando Corrêa foi aprovado nesta quarta-feira (17) como novo chefe da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Seu nome contou com o apoio de 43 senadores, enquanto cinco votaram contra, além de ter ocorrido duas abstenções no Senado Federal.

Não havia ninguém responsável pela diretoria-geral da agência há um ano, quando Jair Bolsonaro (PL-RJ) ainda era presidente da República. O último profissional a ocupar a função foi Alexandre Ramagem (PL), que deixou o trabalho em março de 2022 e, atualmente, é deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro.

Corrêa vinha acompanhando de perto as decisões da Abin e já montou boa parte da equipe que trabalhará ao seu lado. Porém, ele necessitava ainda da aprovação dos senadores para ter seu nome oficializado no cargo.

A Abin é quem cuida da inteligência do governo brasileiro e foi responsável por comunicar autoridades locais de segurança do Distrito Federal do ato terrorista que ocorreu no dia 8 de janeiro, em Brasília, nos prédios dos Três Poderes.

Quem é Luiz Fernando Corrêa?

Ex-diretor-geral da Polícia Federal (2007-2011), Luiz Fernando Corrêa, de 64 anos, entrou na PF como agente no começo da década de 1980. Em 2004, foi o responsável por criar a Força Nacional de Segurança Pública, que tem como obrigação reforçar a segurança quando o efetivo local não tiver capacidade para controlar episódios de violência.

Formado em Direito desde 1986, Corrêa concluiu sua uma pós-graduação em Gestão em Política de Segurança Pública pela Fundação Getúlio Vargas em 2005. Ele também chefiou a equipe que criou o Sistema Guardião.





