O ministro da Defesa,José Múcio Monteiro, afirmou nesta quarta-feira (17) que as Forças Armadas não são mais politizadas. A declaração ocorreu em audiência na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

“A atividade político-partidária anda longe dos quartéis, como deve ser. Nossos militares possuem elevado grau de disciplina. Tem comandantes competentes e comprometidos que lideram com responsabilidade seus subordinados em todos os níveis e são conscientes de suas responsabilidades perante a pátria”, falou o ministro do governo Lula (PT).

José Múcio participou do encontro com parlamentares, que também contou com a participação dos comandantes da Marinha, do Exército e da Força Aérea. O chefe da Defesa e os responsáveis pelas Forças Armadas falaram dos seus projetos.

Múcio fala dos investimentos na Defesa

O ministro precisou falar do atual momento do governo e quais os planos para o futuro em relação aos investimentos no setor de defesa. Múcio relatou que o Brasil envia pouco recurso para a área.

“Os países que acreditam no investimento na defesa aplicam 2% no PIB. O Brasil ainda está atrás nesse patamar, temos margem para esse crescimento. Equilibrar os investimentos em defesa para ficarmos compatíveis com a nossa extensão territorial e com a estatura geopolítica do Brasil”, comentou.

Não é a primeira vez que o ministro da Defesa participou de uma audiência no Congresso Nacional em maio. No começo do mês, ele participou da comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado.





