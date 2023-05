Reprodução O post foi feito um dia após a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR), por tentativa de burlar a Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2022

O governo federal publicou nesta quarta-feira (17) nas redes sociais oficiais do Planalto, uma postagem com uma imagem relacionada ao 'PowePoint' de apresentação feito por procuradores da operação Lava Jato em 2016 -- na qual foram divulgadas acusações contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

O Governo segue trabalhando para melhorar a vida da população, com programas como o Brasil Sorridente, Mais Médicos, Bolsa Família, entre outras conquistas.

Temos convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente, é só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor 🇧🇷 pic.twitter.com/JapFLv0W1j — Governo do Brasil (@govbr) May 17, 2023

Essa postagem ocorreu um dia após a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) por tentar contornar a Lei da Ficha Limpa nas eleições de 2022 (mais informações abaixo).

Reprodução Colagem com ambas imagens lado a lado

Dallagnol era o coordenador da Lava Jato no Paraná e foi responsável pela mencionada apresentação contra Lula, que ficou conhecida como "PowerPoint de Dallagnol".

