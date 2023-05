Reprodução: Agência Brasil) Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , autorizou nesta quarta-feira (17) a devolução de ônibus apreendidos após os atos golpistas que depredaram a sede dos três poderes no dia 8 de janeiro .

Foram aproximadamente 100 veículos apreendidos por decisão do ministro. Moraes avaliou que a retenção dos ônibus era necessária para permitir a identificação dos envolvidos e financiadores dos atos e evitar a fuga dos participantes.

O ministro estabelece ainda que, para a liberação, o veículo precisa ter passado por perícia na Polícia Federal e o proprietário precisa ter entregado todos os documentos do automóvel, assim como a relação dos passageiros que foram a Brasília naquele dia.

Segundo Moraes, os depoimentos dos proprietários dos veículos já foram tomados. A perícia ocorre no Instituto Nacional de Criminalística para analisar o valor comercial e averiguar se há adulteração do identificador.





8 de janeiro

Na tarde do dia 8 de janeiro, após manifestantes invadirem e vandalizarem os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) , em Brasília, os edifícios públicos da capital ficaram completamente depredados. Na ocasião, instalações foram quebradas, câmeras de segurança arrancadas e destruídas e a fiação foi exposta.

Os invasores destruíram, inclusive, parte importante do acervo artístico e arquitetônico ali reunido e que "representa um capítulo importante da história nacional", conforme nota emitida pelo Palácio do Planalto.

O Supremo Tribunal Federal já tornou réus 745 denunciados por envolvimento nos atos golpistas.

