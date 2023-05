redacao@odia.com.br (Agência Brasil) Roberto Jefferson segue preso





O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal , deu 24 horas para que o diretor do presídio Pedrolino Werling (Bangu 8), no Complexo de Gericinó, em Bangu, diga se há possibilidade de Roberto Jefferson passar por exames na unidade hospitalar da prisão.

Segundo informações da coluna Lauro Jardim, do jornal O Globo, advogados do ex-deputados federal pediram para que ele fosse transferido ao Hospital Samaritano Botafogo para exames. Porém, a Justiça Federal não acatou a solicitação.

Porém, na decisão, foi determinado que a Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira e o Hospital Dr. Hamilton Agostinho Vieira de Castro apresentem um “relatório médico detalhado da condição atual de saúde” de Jefferson.

Roberto Jefferson e sua prisão

O ex-deputado federal foi preso em flagrante e levado ao Presídio José Frederico Marques na zona norte do Rio de Janeiro, por lançar granada contra policiais federais durante o cumprimento da decisão do STF em outubro do ano passado, em sua residência em Levy Gasparian, no interior do estado.

O ex-parlamentar reagiu à prisão lançando uma granada e atirando contra a equipe da Polícia Federal (PF), onde estilhaços atingiram policiais e também a viatura da corporação. Os dois policiais atingidos pelos estilhaços da granada tiveram ferimentos leves. Roberto Jefferson foi preso em flagrante por tentativa de homicídio.





