Nesta quarta-feira (17), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não pode opinar sobre o processo que levou à cassação do mandato de deputado federal de Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Haddad disse não ter lido os autos e que só fala de processos que conhece.

"Não posso comentar sobre o processo do deputado Dallagnol, porque não conheço o processo. Eu só falo de processo que eu conheço. No caso do presidente Lula, eu falava porque tinha lido muito. Sinceramente, não posso opinar. Mas decisão judicial tem que ser cumprida. Se tiver recurso, recorre. Se tiver injustiça, recorre. Até no âmbito internacional tem direito a recorrer", afirmou o ministro.

Mandato cassado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, nessa terça-feira (16), indeferir a candidatura de Deltan Dallagnol e, consequentemente, cassar o seu mandato de deputado federal. A decisão foi tomada por unanimidade na Corte Eleitoral.

A decisão atendeu a um pedido do Partido dos Trabalhadores, que alegou que Dallagnol era alvo de processos disciplinares quando disputou as eleições de outubro do ano passado, o que não é permitido segundo a Lei da Ficha Limpa.

A decisão tomada pelo TSE se deu após os ministros entenderem que Dallagnol pediu exoneração do seu cargo de procurador-geral da República no Ministério Público Federal para escapar de eventuais punições que poderiam resultar na sua inelegibilidade.

Após ação do TSE, Dallagnol também ficou inelegível por oito anos.

