Zeca Dirceu, líder do PT na Câmara





O líder do PT na Câmara, deputado federal Zeca Dirceu (PR), criticou nesta quarta-feira (17) a escolha de Ricardo Salles (PL-SP) como relator da CPI do MST. Ele relatou que o bolsonarista não tem “condição de diálogo” e que isso desagrada o Partido dos Trabalhadores.

A Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra foi aberta na manhã de hoje por conta da pressão feita pela bancada de oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado Coronel Zucco (Republicanos-RS) foi escolhido para presidente da CPI e indicou Salles, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, para ficar responsável pela relatoria. As escolhas tinham sido definidas em reunião com lideranças da Câmara.

Zeca conversou com jornalistas e confessou que os nomes que comandarão a comissão não eram os prediletos do PT. Quando questionado sobre Salles, ele o acusou de não ser um “dos mais equilibrados”.

"Não acho que é o nome dos mais equilibrados aqui, dos que têm mais condição de diálogo para fazer o que de fato não só essa CPI, mas qualquer outra possa ter um bom funcionamento. Acabou sendo o nome que prevaleceu na escolha do presidente da Câmara", posicionou-se.

A Comissão Parlamentar de Inquérito tem como objetivo principal apurar quem são os financiadores das recentes ocupações feitas pelo Movimento dos Sem Terra, que totalizam 60 ações desde que Lula assumiu a presidência.

Composição da CPI

A CPI contará com 17 deputados titulares e 10 suplentes. A comissão já foi criada com a leitura do requerimento pelo presidente da Câmara Arthur Lira. Essa agora é a etapa de instalação, ou seja, a realização da sua primeira sessão da comissão.

Os parlamentares que irão compor a comissão como titulares são:

Ana Paula Leão (PP-MG)

Capitão Alden (PL-BA)

Caroline de Toni (PL-SC)

Charles Fernandes (PSD-BA)

Delegado Éder Mauro (PL-PA)

Delegado Fabio Costa (PP-AL)

Domingos Sávio (PL-MG)

Evair Vieira de Melo (PP-ES)

José Rocha (UNIÃO-BA)

Kim Kataguiri (UNIÃO-SP)

Lucas Redecker (PSDB-RS - Fdr PSDB-CIDADANIA)

Magda Mofatto (PL-GO)

Max Lemos (PDT-RJ)

Messias Donato (REPUBLICANOS-ES)

Nicoletti (UNIÃO-RR)

Ricardo Salles (PL-SP)

Tenente Coronel Zucco (REPUBLICANOS-RS)





