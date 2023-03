Reprodução/RBS TV O vereador Sandro Fantinel foi expulso do seu partido, Patriota, após discurso xenofóbico

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação contra o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul (RS), pedindo que ele pague indenização de, no mínimo, R$ 250 mil por danos morais coletivos pelas ofensas feitas contra trabalhadores nordestinos encontrados em condições análogas à escravidão no Rio Grande do Sul.

Na ação, o MPF pede que o valor seja destinado a projetos e campanhas contra o trabalho escravo e a xenofobia, ou a iniciativas em Caxias do Sul que promovam a cultura baiana.





Relembre o caso





Na última terça-feira (28), Fantinel disse, em discurso na tribuna na Câmara de Vereadores, disse que os baianos "vivem na praia, tocando tambor" e sugeriu que agricultores e empresas agrícolas contratem trabalhadores argentinos, ao invés de "aquela gente lá de cima", em referência aos nordestinos.

As declarações foram dadas a respeito do resgate de 207 trabalhadores de uma colheita de uva, no último dia 22, em um alojamento em Bento Gonçalves (RS). Eles foram encontrados em condições precárias de trabalho e análogas à escravidão.

A Câmara Municipal de Caxias do Sul aprovou, por unanimidade, a abertura do processo de cassação do vereador , que está sem partido após ser expulso do Patriota devido as declarações. Já a Polícia Civil da cidade instaurou inquérito para apurar crime de racismo nas falas do parlamentar.

Lamentável o vereador Sandro Fantinel, de Caxias do Sul. Diz que criará grupo para vinícolas acusadas de trabalho escravo contratarem argentinos e não 'baianos' que só sabem “viver na praia tocando tambor". Claro, só podia ser bolsonarista.

pic.twitter.com/ipE8OU7UDS — GugaNoblat (@GugaNoblat) February 28, 2023





