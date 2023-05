redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Gilberto Kassab





Gilberto Kassab (PSD-SP), Secretário de Governo do Estado de São Paulo, afirmou nesta segunda-feira (15) que é contra uma candidatura de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) à Presidência da República em 2026. Ele é defensor que o governador paulista buque a reeleição, não copiando João Doria e José Serra.

“Se o Tarcísio puder ficar oito anos, acho que é melhor para São Paulo, para o Brasil e para ele”, opiniou Kassab em um evento do grupo Esfera Brasil, em São Paulo. “Felizmente, ele (Tarcísio) está com os pés no chão e concentrado única e exclusivamente em fazer um bom governo. E eu espero que o Brasil tenha outras opções para que São Paulo possa continuar contando com ele”.

Na opinião de Kassab, Tarcísio é uma renovação no estado e não pode realizar uma transição rápida, porque pode ser algo “perigoso” ao estado. Ele é defensor que o governador busque ficar no cargo por oito anos.

“É importante que seja uma renovação que venha para ficar. Para deixar sementes que possam crescer, dar bons frutos e liberar depois o Tarcísio para o plano nacional, para se apresentar para o Brasil como candidato a presidente, tendo feito um bom trabalho em São Paulo”, posicionou-se.

Kassab também foi questionado se há chance dele concorrer à Presidência e ele negou interesse neste momento. “Mas, no momento, meu objetivo e minha preocupação é ajudar o governador Tarcísio a ser um bom governador e o presidente Lula a ser um bom presidente”,

Kassab aponta falha de Lula

Kassab colocou panos quentes na derrubada de trechos de decreto de Lula que alteravam as leis do saneamento. Na visão dele, o governo não sofreu uma derrota, mas que o Planalto precisa ficar atento em relação a articulação política.

“Não entendo como uma derrota ou desorganização (a derrubada dos decretos). É evidente que o governo Lula está no início, fica claro que ainda está um pouco desorganizada a sua base parlamentar, mas com o tempo isso se ajusta, ele é um presidente experiente e sabe como agir”, comentou.





