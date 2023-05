Instagram Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofre uma nova investigação por conta de uma suposta falsificação de cartões de vacina contra a Covid, almoçou neste sábado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

No encontro, que também contou com o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, os envolvidos discutiram "assuntos de interesse do PL", de acordo com uma publicação feita nas redes sociais pelo próprio Valdemar.

Esse, aliás, não será o único compromisso de Bolsonaro em São Paulo, que também deve acompanhar a esposa, Michelle, em um evento do PL Mulher.

Vale lembrar que, nessa semana, o presidente do PL admitiu ao jornal Valor Econômico que temeu que Bolsonaro cometesse uma "loucura" ainda durante o mandato, principalmente no dia 7 de setembro. "Até eu pensei que ele fosse fazer uma loucura. Eu pensei que ele fosse fechar o Supremo. Eu estava preocupado", alegou.

Valdemar disse ainda que Bolsonaro errou sobre a pandemia da covid e isso custou a eleição de 2022. "Ele fazia os comentários dele, não tomar vacina e tudo mais. Isso atrapalhou. Esse erro de comunicação levou ele à derrota, porque o Bolsonaro naquele período assustava principalmente as mulheres. Perdeu uns 20 milhões de votos", concluiu.