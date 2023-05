Marcos Corrêa/PR Bolsonaro chorando

As investigações da Polícia Federal que investigam um possível 'plano de golpe' arquitetado por bolsonaristas esta gerando apreensão em aliados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Nas últimas semanas, agentes da PF recolheram diversos materiais que envolvem ainda mais nomes bolsonaristas em um suposto esquema de planejamento para um golpe de Estado após as eleições de 2022, segundo informações divulgadas pelo colunista Valdo Cruz , da Globonews.

Além de Mauro Cid, do coronel Élcio Franco e do ex-major Ailton de Barroso, a PF apreendeu materiais que apontam para outros pessoas que estariam ajudando e discutiam, entre eles, como evitar que o atual mandatário do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não tomasse posse no dia 1º de janeiro.

A documentação foi apreendida durante uma ação da PF que investigava um suposto esquema de falsificação de cartões de vacinação durante a pandemia mudial da Covid-19. Inclusive, Jair Bolsonaro deve depor no inquérito no decorrer desta semana.

De acordo com a Polícia Federal, as evidências adquiridas durante as investigações devem reforçar as demais apurações em andamento.

