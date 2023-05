Foto: Ricardo Stuckert Rui Costa foi chamado de primeiro-ministro por Lula nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, de primeiro-ministro, em uma sinalização após críticas ao palaciano. A declaração foi dada nesta sexta-feira (12) em um evento no Ceará.

Rui Costa é um dos alvos de parlamentares em críticas sobre a articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. O ministro é um dos responsáveis pela liberação de emendas, uma das promessas do governo e principal motivo de desavença com a Câmara dos Deputados.

“Ele é quase que um primeiro-ministro. Tudo o que o presidente assina, tudo o que eu faço, 1º tem que passar na mão dele, para eu não assinar nada errado”, afirmou Lula.

“Se alguém quiser mentir para mim, ele vai dizer que é mentira, não pode assinar, não está certo. Então o sucesso do meu governo, parte dele, é a presença do melhor governador da Bahia ajudando a gente a governar esse país”, concluiu.

Rui Costa admitiu que o governo errou ao atrasar a liberação de emendas parlamentares. Em entrevista à GloboNews, o ministro afirmou que o atraso atrapalhou o Planalto em formar maioria na Câmara.

Costa ainda é criticado pelo temperamento explosivo com seus pares. Ele já foi alvo de reclamações de ministros após divulgação de programas sem o aval da Casa Civil.

Um dos alvos foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Rui Costa teria ficado furioso e teve um entreveiro com França após a divulgação de um programa para reduzir o valor das passagens aéreas.