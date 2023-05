Isac Nóbrega/PR - 19/03/2019 Ex-presidente Donald Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , afirmou que a invasão ao Capitólio , que ocorreu em 6 de janeiro de 2021, foi um "bonito dia". A declaração foi dada na TV aberta pela primeira vez em três anos. O ex-mandatário também falou sobre o armamento no Brasil .

Trump começou defendendo que as eleições de 2020, que Joe Biden, atual chefe dos EUA foi eleito, foram fraudadas.

"Quando você olha para o resultado da eleição e olha para o que aconteceu durante aquela eleição, a não ser que você seja uma pessoa muito estúpida, você entende o que aconteceu. Aquela eleição foi fraudada", disse o ex-presidente em resposta à apresentadora da CNN Kaitlan Collins.

Sobre quando o Congresso dos Estados Unidos foi invadido para impedir a certificação da eleição de Biden, Trump se sente honrado com o ato.

"Eu nunca falei com uma multidão tão grande quanto aquela. Aquilo aconteceu porque eles pensaram que a eleição foi fraudada. E eles estavam orgulhosos. Eles tinham amor em seus corações. Aquele foi inacreditável e foi um bonito dia", disse o pré-candidato à presidência em 2024.

A invasão resultou em cinco pessoas mortas, entre elas dois manifestantes e três policiais. Outros 140 policiais ficaram feridos.

Segundo o governo dos EUA, 225 indivíduos foram indiciados por agressão ou impedimento da aplicação da lei e 165 se confessaram a culpe pelos crimes federais.

Armas no Brasil

Questionado sobre o direito ao porte de armas de fogo, Trump citou a restrição no Brasil e afirmou, sem embasamento, de que a liberação das armas traria mais segurança à nação brasileira.

"O Brasil tem uma [política de armas[ muito restritiva. [Os números de] homicídios eram incríveis. Entravam nas casas das pessoas e as matavam. Eles não tinham nenhuma proteção. O ex-presidente deles disse 'vão lá e comprem armas', e eles foram lá e compraram armas, e os números [de violência armada] caíram muito, porque eles tinham segurança", disse o ex-presidente.





Rússia X Ucrânia

Segundo Trump, a guerra na Ucrânia não teria acontecido se ele estive no comando dos Estados Unidos. Ele ainda criticou as munições enviadas à Kiev, capital ucraniana.

"Nós não temos munição para nós mesmos, nós estamos enviando [para Kiev] demais. Eu tenho que começar dizendo, e não importa mais, que se eu fosse presidente, isso nunca teria acontecido [a guerra na Ucrânia]. Até democratas admitem isso. Putin sabe, que isso nunca teria acontecido", afirmou.

O ex-presidente disse ainda que Putin, presidente da Rússia, cometeu "um grande erro" ao invadir a Ucrânia, mas também não afirmou estar do lado da nação ucraniana. "Eu quero que eles parem de morrer", finalizou.

