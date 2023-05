Reprodução: Instagram - 01/02/2023 Deputado estadual Renato Freitas

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) fez um vídeo afirmando que foi vítima de racismo por parte da Polícia Federal (PF). De acordo com a gravação, ele foi o único abordado pelos agentes, entre os passageiros do voo, para realizar uma revista pessoal e de bagagem. O parlamentar estava em Foz do Iguaçu, no Paraná.

Segundo Freitas, os agentes o retiraram da aeronave para realizar a inspeção. Questionado pelo deputado sobre a razão da revista estar sendo realizada, um agente da PF diz que é uma "inspeção aleatória".

"É aleatório, uma certa contagem de pessoas é passada pela revista", diz o agente enquanto o deputado filma toda a ação.

Hoje estou voando para Londrina, e semana que vem para o Rio de Janeiro.



Espero que, ao contrário desse sorteio no Aeroporto de Foz do Iguaçu, eu não seja escolhido aleatoriamente de novo, kkkkk Mega-Sena que é bom nada, só sorteio ruim kkkk



Tamo junto família, o lar do… pic.twitter.com/GnPGoYhUsG — Renato Freitas (@Renatoafjr) May 10, 2023

"Bando de racistas, ignorantes. Tudo certo? Sim, tirando o fato de ser humilhado. Todo mundo passa por isso? Quantas pessoas desse voo saíram no meio do voo escoltados pela Polícia Federal para ser revistado?", disse o petista nas redes sociais.

O caso aconteceu no dia 3 de maio, mas só foi divulgado na quarta-feira (10) pelo deputado.

Segundo nota da Polícia Federal, Renato Freitas se recusou a passar pela inspeção da bagagem padrão e embarcou direto na aeronave.

"Dessa forma, a equipe de inspeção do aeroporto acionou a PF para que a acompanhasse até o avião e procedesse à inspeção devida", disse a corporação.

A PF diz ainda que irá apurar "eventuais abusos".

"A Polícia Federal esclarece que todos os procedimentos foram realizados em conformidade com a resolução da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Ressalta ainda que eventuais abusos ou falhas na condução do procedimento serão devidamente apurados".

