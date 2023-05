Reprodução: Redes Sociais Explosão no centro de Milão

Um grande incêndio ocorre nesta quinta-feira (11) no centro de Milão (Itália), entre as ruas Pier Lombardo e Vasari, provocado pela explosão de um furgão que estava estacionado na rua.

Ao menos quatro carros que estavam parados ali pegaram fogo, bem como alguns prédios próximos e o balanço, até o momento, é de quatro feridos.

No centro de Milão houve uma forte explosão.

Anteriormente, uma van com conteúdo desconhecido explodiu.

Como resultado, vários carros estacionados pegaram fogo.

Não há informações sobre vítimas e feridos. pic.twitter.com/BVpz3R0WiP — Julio Cesar (@vergonhadepais1) May 11, 2023

As primeiras informações dos bombeiros e dos policiais apontam que o furgão pode ter sofrido com um "problema técnico" por volta das 11h30 (hora local). Segundo testemunhas, o veículo estava transportando cilindros de oxigênio para um hospital da cidade e um deles teria explodido.

Imagens nas redes sociais mostram uma densa coluna de fumaça preta nas ruas, vista a quilômetros de distância.

Por precaução, uma escola que fica próxima ao incidente, a Suore Mantellate, foi evacuada rapidamente.

