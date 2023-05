Foto: Guilherme Samora Rita Lee





A cantora Rita Lee nunca deixou de expressar suas opiniões e já criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Em 2021, durante o auge da pandemia da Covid-19, ela chamou o antigo mandatário do país de “mente ultrapassada” e que não tinha “paciência” para as opiniões dele.

"É assustador ver gente no comando com mente tão ultrapassada. Me enche o saco o racismo, a misoginia, a homofobia. Não tenho paciência para isso. Eu queria chegar em 2021 e perceber mais respeito no mundo", comentou na ocasião.

No mesmo ano, ela descobriu um câncer e chegou a ironizar o tumor, chamando-o de Jair, conforme foi dito por familiares e amigos da cantora. Na ocasião, o filho do ex-presidente, Carlos Bolsonaro, ficou irritado com a artista.

Só que essa insatisfação de Rita Lee com o ex-mandatário começou em 2011. Ela criou uma história fictícia envolvendo o então deputado federal. “Bolsonaro e eu tivemos um caso. Ele não era muito chegado na coisa, se é que me entendem. Terminamos porque Bolsinho tava de olho em um colega de classe", escreveu no seu perfil no Twitter.

"No internato o apelido de Bolsonaro era Santinha: o coroinha preferido de 9 entre 10 padres. Vou negar tudo no tribunal [...] Hoje Bolsonaro vira a cara para mim. Deve temer que eu conte ao mundo seus segredos mais íntimos. Se continuar nesse nhén nhén nhén eu conto mesmo", acrescentou.

Rita Lee

A cantora Rita Lee morreu no fim da noite dessa segunda (8). Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

A morte da rainha do rock brasileiro foi confirmada em uma nota nas redes sociais da artista na manhã desta terça-feira (9). "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", afirma a publicação.

O velório acontece nesta quarta (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.