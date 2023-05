Reprodução Margareth Menezes se emocionou ao falar sobre Rita Lee





A ministra da Cultura , Margareth Menezes , não segurou o choro nesta terça-feira (9) ao saber da morte da cantora Rita Lee . A responsável pela pasta cultural do governo Lula participava de uma audiência da Comissão de Educação do Senado no momento em que foi informada do falecimento da roqueira.

"A Rita Lee, não é nem uma questão direta de amizade, apesar do reconhecimento, eu estive em alguns poucos momentos com ela. Mas é pelo que ela simboliza para o Brasil, para a música popular brasileira, como uma mulher revolucionária", disse a ministra sobre a artista.

Com o choro de Margareth, a reunião foi interrompida e todos os integrantes que participavam da audiência fizeram um minuto de silêncio em homenagem a cantora. Na sequência, os participantes aplaudiram Rita Lee pelos serviços prestados para a cultura brasileira.

Quem também prestou homenagem para a roqueira foi o ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), que participava de uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. Os integrantes da reunião fizeram um minuto de silêncio.

Rita Lee

A cantora Rita Lee morreu no fim da noite dessa segunda (8). Ela deixa o marido, Roberto de Carvalho, e três filhos: Beto, Antônio e João.

A morte da rainha do rock brasileiro foi confirmada em uma nota nas redes sociais da artista na manhã desta terça-feira (9). "Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou", afirma a publicação.

O velório acontece nesta quarta (10), no Planetário do Parque do Ibirapuera, e será aberto ao público. A cerimônia acontece das 10h às 17h.





